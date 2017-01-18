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الأربعاء 18 يناير 2017 06:02 مساءً
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إذاعة كوريا الجنوبية: زعيم بيونج يانج ظهر بإصابة في قدمه مجددا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون

إذاعة كوريا الجنوبية: زعيم بيونج يانج ظهر بإصابة في قدمه مجددا

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:31 م
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قالت الإذاعة الكورية الجنوبية “كي بي إس” اليوم الأربعاء، إن التلفزيون الكوري الشمالي بث لقطات للزعيم كيم جونج أون وهو يعرج، بما يشير إلى حدوث إصابة مجددا في كاحله الذي أجريت له عملية جراحية في عام 2014.

ولفتت الإذاعة إلى أن هذا المشهد جاء في فيلم وثائقي بثه تلفزيون (جوسون) المركزي الكوري الشمالي حول زيارة قام بها كيم إلى مقاطعة كانج وون الشهر الماضي، ويظهر كيم خلال تلك اللقطات وهو يعاني خلال صعوده السلم حيث يميل جسمه إلى جانب واحد من خلال وضع وزنه على الرجل اليمنى أكثر نسبيا، ما يشير إلى حدوث مشكلة في رجله اليسرى.

وتابعت قائلة: “سبق أن تم الكشف عن مشهد له وهو يعرج برجله اليسرى في شهر يوليو من عام 2014، ثم اختفى عن الظهور لمدة حوالي 40 يوما بعد ذلك، ولم يحضر خلال تلك الفترة الجولة الثانية من مؤتمر الشعب الأعلى الثالث عشر، مما أدى إلى انتشار شائعة حول مشكلة صحية يعاني منها، وبعد ذلك ظهر كيم في الأماكن الرسمية وهو يتكئ على عصا”.

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