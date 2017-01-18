في بيان سلمته اليوم لإدارة البورصة المصرية
جهينة: مستمرون في العمل داخل مصانعنا وقرار إدراج ثابت على قائمة الإرهاب يخصه فقطالأربعاء، 18 يناير 2017 06:27 م
تسلمت إدارة البورصة المصرية اليوم بيان من شركة جهينه للصناعات الغذائية اكدت فيه استمرار مزاولة النشاط بمصانعها ومزارعها وفروعها لتقديم منتجاتها الغذائية للسوق المصري والحفاظ على العاملين بها
وجاء بالبيان إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بخصوص صدور حكم محكمة الجنايات يوم الخميس الماضي بإدراج اسم المهندس صفوان ثابت على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، فإن مجلس إدارة الشركة يؤكد أن هذا القرار يتعلق بشخص المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة، دون الشركات التي يساهم بها.
وأضاف البيان أنه وفقاً لمعلومات مجلس الإدارة، فإن هذا الحكم لم يبلغ به رسمياً صفوان ثابت، ولم يتم توجيه أي اتهامات له ولم يتم التحقيق معه من أي جهة حتى يستطيع إثبات براءته من تلك الاتهامات.
وذكر أن صفوان ثابت سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها له القانون عقب إعلانه بهذا القرار رسميًا، وذلك بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض المختصة، لاسيما أنه قد صدر له مؤخراً تقرير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان قرار التحفظ الصادر ضده، وأكدت الشركة أن هذا الحكم ليس له تأثير على الشركة والعاملين بها وتعاملاتها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، أو على أي من حقوق الغير طرف الشركة أو حقوق المساهمين.
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