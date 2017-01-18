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تقرير أممي: قوات الحكومة الصومالية و"أميصوم" قتلت 92 مدنيًا في 4 أشهر
انفجار في الصومال

تقرير أممي: قوات الحكومة الصومالية و"أميصوم" قتلت 92 مدنيًا في 4 أشهر

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:26 م
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ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن قوات الحكومة الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي العاملة في الصومال “أميصوم” قتلت ما يقرب من 92 مدنيًا صوماليًا في الأربعة أشهر الأخيرة من عام 2016.

ولفت التقرير الأممي -حسبما ذكرت إذاعة “شابيلي” الصومالية اليوم الأربعاء- إلى أن عدد القتلى أكثر بشخص واحد من قتلى حركة الشباب والمجهولين خلال المدة ذاتها، حيث قتل91 مدنيًا بواسطة حركة الشباب أو أشخاص غير معروفين.

وذكر التقرير أن القوات العسكرية والشرطة الصومالية متورطة في مقتل 55 مدنيًا، بينما قتلت قوات (أميصوم) 37 من المدنيين.

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