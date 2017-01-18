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الجزائر تفوز على إيران بثلاثية وتتأهل في المونديال العسكري
افتتاح-مباريات-كأس-العالم-العسكرية

الجزائر تفوز على إيران بثلاثية وتتأهل في المونديال العسكري

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:36 م
محيط - أحمد عبد الخالق

خطف منتخب الجزائر العسكري لكرة القدم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم المقامة بعمان بعد ثلاثية مقابل هدف أحرزها في شباك المنتخب الإيراني في لقاء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

سجل أهداف المباراة اللاعب حامية محمد الأمين في الدقيقة 27 و 42 ، واللاعب فرحاني هواري في الدقيقة 36، وسجل للإيرانيين علي غلام في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة يصبح رصيد الجزائر 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية ويتأهل إلى الدور الربع نهائي، بينما تودع إيران البطولة بعد أن أصبحت بدون نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

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