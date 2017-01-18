أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن الأشعة أثبتت إصابة لاعب الوسط عمرو السولية بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وأوضح خالد محمود، في تصريحات للصحفيين أن اللاعب سيغيب على إثر الإصابة عن التدريبات لمدة أسبوعين.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لفترة تأهيل تشمل تدريبات خفيفة وجلسات علاج طبيعي، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وغاب السولية عن الملاعب أكثر من 40 يومًا؛ بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يخشى تفاقم إصابته بعد تجددها.

ومن المنتظر أن يلحق عمرو السولية بلقاء السوبر المصري أمام الزمالك المقرر يوم 10 فبراير/شباط المقبل في الإمارات.

على صعيد آخر، طلب حسام البدري، مدرب الفريق من المنتخب العسكري إعادة محمد نجيب، مدافع الفريق، للقاهرة بعد إصابته في العضلة الخلفية، التي تبعده أسبوعين عن الملاعب.