عادت دفعة جديدة للنازحين العراقيين من المخيم إلى مناطقهم المحررة شرقي مدينة الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال مسؤول مخيمات الخازر بوزارة الهجرة والمهجرين مصطفى حامد، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: “إن 1200 نازح غادروا مخيم الخازر للعودة إلى مناطق سكناهم الأصلية في حي “كوكجلي” شرقي مدينة الموصل”.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الوزارة خصصت حافلات لنقل النازحين بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة العراقية، ووزعت عليهم سلات غذائية سريعة، وأن الأيام المقبلة ستشهد عودة أهالي المناطق المحررة ضمن المبادرة الوطنية ولم شمل أهالي نينوى.

وكانت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية استكملت تحرير المحور الشرقي بالساحل الأيسر لمدينة الموصل وتوقعت عودة الحياة لطبيعتها خلال أيام في ختام المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل التي بدأت يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر، ووصلت إلى ضفة نهر”دجلة” وسيطرت على مداخل ثلاثة جسور من إجمالي خمسة تربط شطري الموصل.