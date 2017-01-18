علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي مطالبة أحد النواب بسحب الثقة من الحكومة، بعد أدائها خلال الفترة الماضية، قائلا: “لا داعي لسحب الثقة من الحكومة، ربما تنسحب هي في هدوء”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، أثناء مناقشة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل.