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الأربعاء 18 يناير 2017 06:05 مساءً
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تعليق رئيس البرلمان علي مطالب سحب الثقة من الحكومة
رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال

تعليق رئيس البرلمان علي مطالب سحب الثقة من الحكومة

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:16 م

علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي مطالبة أحد النواب بسحب الثقة من الحكومة، بعد أدائها خلال الفترة الماضية، قائلا: “لا داعي لسحب الثقة من الحكومة، ربما تنسحب هي في هدوء”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، أثناء مناقشة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل.

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