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الجريدة الرسمية تنشر أسماء لجنة إنهاء المنازعات الضريبية
وزارة المالية اليمنية

بعد إعادة تشكيلها..

الجريدة الرسمية تنشر أسماء لجنة إنهاء المنازعات الضريبية

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:13 م
خاص - محيط

نشرت الوقائع المصرية اليوم الأربعاء، قرار وزارة المالية بشأن إعادة تشكيل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، واختصاصاتها ومقار بعضها.

ونص القرار على إعادة تشكيل لجنة إنهاء المنازعات الثالثة بالقاهرة، برئاسة محمد فريد بكر، وعضوية المستشار صالح محمد عبد العاطى كشك عضوا من مجلس الدولة، ولجنة إنهاء المنازعات بالقليوبية والموفية برئاسة سعيد عبد الرحمن محمد جاد، وعضوية المستشار سليمان سمير عبد الحكيم رضوان عضوًا من مجلس الدولة، وآيضًا لجنة إنهاء المنازعات بأسيوط المنيا، يترأسها محمود حسان، وعضوية المستشار بدر عبد الحميد عبد الرحيم إسماعيل.

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