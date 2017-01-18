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تامر أمين يدافع عن أبو تريكة.. ماذا قال!
تامر امين

تامر أمين يدافع عن أبو تريكة.. ماذا قال!

الأربعاء، 18 يناير 2017 08:17 م
كتب - عبد الرحمن دياب

رأى الإعلامي تامر أمين، أن وضع اللاعب محمد أبو تريكة ضمن قوائم الإرهابيين أمر مؤسف، مشيرًا إلى أن أبو تريكة أكثر اللاعبين موهبة، وأخلاقًا، وصمتًا فلا يتحدث إلا في الرياضة، قائلا “العالم كله بيكرمه.. وإحنا بنروقه”.

وأضاف في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأربعاء، أن المسئولين يجب أن يخرجوا للرأي العام، ليظهروا الأدلة التي تثبت إدانة أبوتريكة، ودعمه للإرهاب، أو تخرج لتبرئته وحينها نعتذر له، موضحا “أنا متعاطف معه، وهلبس تيشرت مكتوب عليه متعاطف مع تريكة”.

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