قال محمد عبد العاطي وزير الري، إننا ناقشنا اليوم خلال اجتماع الوزراء، استراتيجيه 2050 والاحتياجات التى يجب أن نضعها في الاعتبار، لافتًا إلى أن عدد السكان سيصل إلى 160 مليون، ولذلك لابد أن نضع خطة لتوفير المياه لهذه الأجيال، فنحن نحتاج مياه في الصناعة والملاحة وعلينا أن نعرف كيف نواجه تلك التحديات.

وقال عبد العاطى فى مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إننا من آن إلى آخر نقوم بتحديث الخطط التي تعمل عليها الوزارة وفقا لكافه المتغيرات من زيادة سكانية وتغيرات مناخيه إلى آخره، مشيرًا إلى تدريب العمالة والعمل على زيادتها.

وأضاف عبد العاطي، أن وزارة الري تعمل مع كافه الوزارات من بينها البيئة والزارعة؛ لتحديد المساحات المنزرعة من المحاصيل وكميات المياه التى تحتاجها، مشيرا إلى أن هناك خطط تنفيذية طويلة المدى حتى 2037، وهذه الخطط نعتبرها فرص عمل لمزيد من الابتكار، ونحن نعمل فى الكثير من المشروعات وهذه المشروعات جزء منها يعتمد على تنميه ساحل البحر الأحمر، وتقوم على تحليه مياه البحر.

وتعليقًا على مساحات الأرز قال عبد العاطي، إنه تم تحديد مساحات زراعه الأرز وقدرها مليون و75 ألف فدان ويتبع فيها أسلوب جديد في الري، لتوفير المياه عن طريق استخدام بذور لا تستهلك مياه كثيرة، وحول وضع مشروع استصلاح المليون ونصف فدان في الإستراتيجية القادمة، أكد عبد العاطى أن المشروع قائم على المياه الجوفية، لافتا إلى أننا نحاول الحفاظ على حصة المياه للأجيال القادمة.