العبادي: قواتنا تلاحق آخر معاقل "داعش" في الجانب الشرقي للموصلالأربعاء، 18 يناير 2017 05:28 م
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأربعاء، إن قواته تلاحق آخر معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي في الجانب الشرقي لمدينة الموصل شمالي البلاد.
وقال العبادي في بيان له: “إن وعد التحرير النهائي في الموصل قد اقترب وتكللت بالنجاح جهود قواتنا بإكمال الخطة الأساسية في تطهير الجانب الأيسر (الضفة الشرقية لدجلة) في أكثر المحاور وتحرير مركز مدينة الموصل”.
وأضاف: “يجري العمل حاليا على تحرير ما تبقى من مناطق الغابات والقصور والمناطق القليلة الأخرى في المحور الشمالي والعمل بقوة وعزيمة باتجاه إكمال تحرير الجانب الايمن (الجانب الغربي)”.
من جهته، قال الملازم في قوات الشرطة الاتحادية خليل ناصر الجابري للأناضول: “إن قوات مكافحة الارهاب في المحور الشرقي لمدينة الموصل تفرغت اليوم لعمليات تفكيك العبوات الناسفة وازالة المتفجرات من الطرقات والمنازل التي تم تحريرها خلال الايام الماضية بعد انتهاء مهمتها القتالية”.
واضاف الجابري أن العديد من الاماكن المفخخة والعبوات الناسفة لاتزال موجودة في الاحياء السكنية المحررة، ولم تتمكن الفرق الخاصة بإزالة الالغام من الدخول خلال الايام الماضية نتيجة لتواصل المعارك، مضيفا ان فرق ازالة الالغام بدأت عملها اليوم بشكل سريع ضمن خطة تهدف الى السماح لدخول الفرق الخاصة بتقديم المواد الاغاثية للعوائل المتواجدة حاليا في الاحياء الشرقية.
وفي وقت سابق اليوم، قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن طالب شغاتي في مؤتمر صحفي عقده في الموصل إن قواته استعادت السيطرة على كل مناطق الجانب الشرقي من المدينة الموصل.
إلا أن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله، قال لاحقا في بيان له: “إنه لم يتم تحرير الساحل الأيسر بالكامل، وفيما يخص قطعات جهاز مكافحة الارهاب انجزت واجبها ضمن المحور الشرقي للساحل الأيسر لمدينة الموصل، ولازال التقدم مستمر لتحرير ما تبقى من الأحياء”.
-
تقدم شكوى للشرطة لعدم حصولها على مخدرات طلبتها عبر "فيس بوك"
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن سيدة تقدمت بشكوى لدى الشرطة، عقب عدم حصولها على مخدرات كانت قد طلبتها على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي. وأفاد موقع ستاف ...Wed, 18 Jan 2017 08:25:08 GMT
-
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" الأب للمستشفى
نقلت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة “سي.بي.إس” في هيوستون عن كبير موظفي مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب اليوم الأربعاء إنه نُقل إلى المستشفى في هيوستون. وقال ...Wed, 18 Jan 2017 08:11:24 GMT
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
عرض منزل "طفولة" ترامب للبيع بأحد المزادات
يعرض مستثمر عقاري منزلا في شارع تحيط به الأشجار بمدينة نيويورك قضى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سنوات طفولته الأولى للبيع في مزاد بعد أن اشتراه الشهر ...Wed, 18 Jan 2017 06:54:14 GMT
-
إسرائيل: تعلية «السور اﻹلكتروني» على الحدود المصرية
أعلنت إسرائيل، إنجاز أعمال زيادة ارتفاع سورها الإلكتروني على الحدود مع مصر، على الجزء الذي يستخدمه العديد من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين والمهربين. والسور ...Wed, 18 Jan 2017 06:23:33 GMT
-
ترامب في موقف محرج مع ابنته عن طريق الخطأ
وقع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في موقف محرج مع ابنته إيفانكا التي لعبت دورا كبيرا في حملته الانتخابية ومن المتوقع أن تلعب ذات الدور في إدارة الرئيس ...Wed, 18 Jan 2017 05:53:29 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
إدراج 1800 شخصية على «قوائم الإرهاب».. لهذه اﻷسباب!Wed, 18 Jan 2017 13:40:50 GMT
-
البورصة تخسر 6 مليارات جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها بختام التعاملات
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/ متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمارالعربية والمحلية. وخسر رأسمال السوقي لأسهم ...Wed, 18 Jan 2017 13:25:38 GMT