قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأربعاء، إن قواته تلاحق آخر معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي في الجانب الشرقي لمدينة الموصل شمالي البلاد.

وقال العبادي في بيان له: “إن وعد التحرير النهائي في الموصل قد اقترب وتكللت بالنجاح جهود قواتنا بإكمال الخطة الأساسية في تطهير الجانب الأيسر (الضفة الشرقية لدجلة) في أكثر المحاور وتحرير مركز مدينة الموصل”.

وأضاف: “يجري العمل حاليا على تحرير ما تبقى من مناطق الغابات والقصور والمناطق القليلة الأخرى في المحور الشمالي والعمل بقوة وعزيمة باتجاه إكمال تحرير الجانب الايمن (الجانب الغربي)”.

من جهته، قال الملازم في قوات الشرطة الاتحادية خليل ناصر الجابري للأناضول: “إن قوات مكافحة الارهاب في المحور الشرقي لمدينة الموصل تفرغت اليوم لعمليات تفكيك العبوات الناسفة وازالة المتفجرات من الطرقات والمنازل التي تم تحريرها خلال الايام الماضية بعد انتهاء مهمتها القتالية”.

واضاف الجابري أن العديد من الاماكن المفخخة والعبوات الناسفة لاتزال موجودة في الاحياء السكنية المحررة، ولم تتمكن الفرق الخاصة بإزالة الالغام من الدخول خلال الايام الماضية نتيجة لتواصل المعارك، مضيفا ان فرق ازالة الالغام بدأت عملها اليوم بشكل سريع ضمن خطة تهدف الى السماح لدخول الفرق الخاصة بتقديم المواد الاغاثية للعوائل المتواجدة حاليا في الاحياء الشرقية.

وفي وقت سابق اليوم، قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن طالب شغاتي في مؤتمر صحفي عقده في الموصل إن قواته استعادت السيطرة على كل مناطق الجانب الشرقي من المدينة الموصل.

إلا أن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله، قال لاحقا في بيان له: “إنه لم يتم تحرير الساحل الأيسر بالكامل، وفيما يخص قطعات جهاز مكافحة الارهاب انجزت واجبها ضمن المحور الشرقي للساحل الأيسر لمدينة الموصل، ولازال التقدم مستمر لتحرير ما تبقى من الأحياء”.