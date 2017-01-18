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الأربعاء 18 يناير 2017 04:26 مساءً
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الطيب: واجب على القادة الدينيين إبعاد الدين عن الصراعات السياسية
شيخ اﻻزهر الدكتور احمد الطيب‎

الطيب: واجب على القادة الدينيين إبعاد الدين عن الصراعات السياسية

الأربعاء، 18 يناير 2017 05:26 م

استقبل، اليوم،  الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفدًا من القيادات الدينية الدنماركية بمرافقة السيدة سوزان شاين، سفيرة الدنمارك بالقاهرة.

قال الإمام الأكبر إن الأديان نزلت لإسعاد الإنسانية لا لإشقائها، ولذلك يحرص الأزهر على توطيد العلاقات مع القيادات الدينية على مستوى العالم، وعقد العديد من جولات الحوار مع كنيسة كانتربري في بريطانيا، ومجلس الكنائس العالمي، والفاتيكان، مؤكدًا أن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر هي نموذج للتعايش بين أبناء المجتمع الواحد على أساس المواطنة التي يجب أن تحل محل مصطلح الأقليات الذي يرسخ للانقسام والعزلة، مشيرًا إلى أن واجب القادة الدينيين هو إبعاد الدين عن الصراعات السياسية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الدانماركي عن تطلعهم لتطوير العلاقات مع الأزهر الشريف بهدف إحداث تنمية حقيقية تقوم على نشر السلام بين شعوب العالم.

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