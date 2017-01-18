"هيكل" يبحث مع وزير التخطيط فرص الاستثمار بـ"الإنتاج الإعلامي"الأربعاء، 18 يناير 2017 05:23 م
بحث رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، اليوم الأربعاء، فرص الاستثمار بالمدينة وسبل تطويرها.
وأكد هيكل - خلال اللقاء - أن الدكتور أشرف العربي من الشخصيات التي دعمت المدينة في العديد من المجالات، متوقعًا أن يكون هناك تعاون مثمر في المستقبل القريب.
من جهته، ثمن وزير التخطيط الخطوات الإيجابية والتطوير الذي شهدته المدينة خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد الكثير من فرص الاستثمار بها، وأنها تعد نموذجا جيدا في التحول من الخسارة إلى الربح؛ لما تحقق بها من تطوير كبير يجب التأسيس عليه لتحقيق مزيد من التقدم في سوق الإعلام المصري.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أحمد الصياد وعدد من قيادات البنك الذي يملك 17% من أسهم المدينة، ورحب هيكل بالوزير والوفد المرافق، وأعرب عن تمنياته أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون وتحقيق أفضل فرص للاستثمار داخل المدينة، كما عرض هيكل فرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة والتي حظيت بإشادة الوزير.
وقد اصطحب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وزير التخطيط وقيادات بنك الاستثمار في جولة تفقدية داخل المدينة، شملت عددا من بلاتوهات التصوير وقناة “سي بي سي”، حيث شاهدوا إحدى نشرات قناة “إكسترا نيوز” خلال عرضها على الهواء، وزار الوفد أيضا غرفة التحكم الرئيسية في المدينة، وبعد ذلك توجه هيكل والوفد إلى مناطق التصوير المفتوحة والمنطقة الترفيهية “الماجيك لاند” للوقوف على مراحل تطويرها تمهيدًا لإعادة تشغيلها خلال الأشهر المقبلة.
كما زار هيكل والوزير أحدث استديو صوت في منطقة الشرق الأوسط، وهو استديو الدولبي أتموس، الذي يقوم بتطبيق أحدث تقنيات تسجيل الصوت واستخدام المؤثرات الصوتية في العالم، ويعد إضافة كبيرة للمدينة تساهم بشكل كبير في جذب منتجي الأفلام السينمائية للتسجيل فيه.
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