أكد النائب علي عبد الونيس عضو مجل النواب عن دائرة دار السلام، أن تلميح الرئيس السيسي على وجود تغيير وزاري شيء جيد ولكن الأهم هو وجود وزراء لهم رؤية واضحة في مشاكل وزراتهم، مضيفًا ” لا نريد أن نكون حقل تجارب لكل وزير”.

وأوضح عبد الونيس في بيان له اليوم الأربعاء أن الدولة تحتاج إلى حكومة إنقاذ لان الوضع الحالي لا يحتمل أي تجارب حكومية أخر، مضيفًا ” نحتاج إلى وزير يعلم مشاكل المواطنين ويتواصل معهم، ويكون له تواجد على الأرض ، وليس وزير يعمل في المكاتب

وأضاف عضو مجلس النواب، ” كنت من النواب الذين رفضوا بيان حكومة شريف إسماعيل وحذرت وجود إخفاق للوزراء لخطورة الوضع الذي تمر به مصر، مؤكدًا أن حكومة شريف إسماعيل كانت عبارة عن حقل تجارب في المصريين.