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الأمن التركي يعتقل 27 شخصًا للاشتباه في علاقتهم بهجوم إسطنبول
الشرطة التركية

الأمن التركي يعتقل 27 شخصًا للاشتباه في علاقتهم بهجوم إسطنبول

الأربعاء، 18 يناير 2017 05:24 م
وكالات

أعلنت سلطات الأمن التركية، اليوم الأربعاء، اعتقال 27 مشتبها بهم في مدينة بورصة شمال غربي البلاد، على خلفية علاقاتهم بهجوم إسطنبول الأخير الذي وقع ليلة رأس السنة والذي اُعتقل منفذه عبد القادر مشاريبوف.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية أن المعتقلين مواطنون من طاجكستان وأوزباكستان وقرغزيستان وتركستان الشرقية، موضحة أن سلطات الأمن التركية عثرت في أحد المنازل التي تم تفتشيها على 40 جواز سفر، و38 هوية مزورة، و15 هاتفا محمولا، فيما تستمر عمليات البحث عن آخرين يشتبه في علاقتهم بالهجوم وبمنفذه.

وكان الأمن التركي قد أعلن توقيف 220 شخصًا في وقت سابق يشتبه في انتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي، وعلاقتهم بالهجوم على ملهى “رينا” الليلي، بينهم 168 أجنبيا.

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