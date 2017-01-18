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منتخب "اليد" يتأهل لدور الـ16 بالمونديال بعد فوزه علي الأرجنتين
منتخب مصر لكرة اليد‎

منتخب "اليد" يتأهل لدور الـ16 بالمونديال بعد فوزه علي الأرجنتين

الأربعاء، 18 يناير 2017 05:21 م

حسم منتخب مصر لكرة اليد صعوده إلى دور الـ16 بكأس العالم لكرة اليد بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بنتيجة 31ـ26 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، بصالة اكور هوتيل ارينا في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بمونديال اليد بفرنسا.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13ـ10، وواصل تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 31ـ26، وتألق الحارس كريم هندواي، ونجح في التصدي إلى العديد من الهجمات الأرجنتينية الخطيرة، بالإضافة إلى تألق اللاعبين سند وممدوح هاشم وحماصة ويحي الدرع ونجحوا في تسجيل العديد من الأهداف والتي رجحت كفة المنتخب المصري للفوز بالمباراة.

وبتلك النتيجة، يصبح رصيد منتخب مصر 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا في انتظار نتيجة مباراة الدنمارك وقطر، مساء اليوم، واستمر منتخب الأرجنتين بدون رصيد في قاع المجموعة.

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