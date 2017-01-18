ذكر رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني أنه ليس هناك أي خسائر في الارواح بسبب الزلازل التي ضربت وسط إيطاليا، قائلاً إنه على اتصال مع المسئولين لضمان أن الوضع تحت السيطرة.

وأضاف جينتيلوني: “من حسن الحظ، يبدو أنه ليس هناك أي إيطالي توفي”.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع جينتيلوني، عرضت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل على الزعيم الايطالي المساعدة في مواجهة آثار الزلازل .