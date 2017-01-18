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الأربعاء 18 يناير 2017 04:20 مساءً
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بريطانيا: لا خسائر في الارواح بسبب الزلازل
وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني ‎

بريطانيا: لا خسائر في الارواح بسبب الزلازل

الأربعاء، 18 يناير 2017 05:20 م
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ذكر رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني أنه ليس هناك أي خسائر في الارواح بسبب الزلازل التي ضربت وسط إيطاليا، قائلاً إنه على اتصال مع المسئولين لضمان أن الوضع تحت السيطرة.

وأضاف جينتيلوني: “من حسن الحظ، يبدو أنه ليس هناك أي إيطالي توفي”.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع جينتيلوني، عرضت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل على الزعيم الايطالي المساعدة في مواجهة آثار الزلازل .

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