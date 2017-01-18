قبائل سيناء تعلن وقوفها مع الجيش المصريالأربعاء، 18 يناير 2017 05:18 م
أعلنت قبائل وعائلات سيناء، وقوفها مع الدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة المدنية، ومؤسسات الدولة المختلفة، حتى يتم تطهير سيناء من الإرهاب.
وأكدت القبائل خلال بيان لها اليوم على أهمية دور القوات المسلحة والشرطة فى تطهير سيناء من الإرهاب وتفانيها فى تقديم الشهداء فداء للوطن، مشيرين إلى أن هذه الظروف الحرجة التى تمر بها سيناء لن تتيح الفرصة لهذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ومن يعاونها من أصحاب الأجندات الخارجية فى نشر الفوضى من أجل مكاسب سياسية على حساب أبناء وقبائل سيناء.
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