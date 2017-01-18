قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل عبء استضافة بطولات دولية، وإنه تم إبلاغ رؤساء الاتحادات الرياضية بذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشة سبل تنشيط السياحة الرياضية من خلال استضافة عدد من البطولات الدولية.

وقال عبدالعزيز، خلال الاجتماع، “إن البطولات الرياضية التي استضافتها مصر لم تحقق عوائد مالية، حيث أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر عام 2006، والتي تعتبر من أنجح البطولات التي تم تنظيمها في مصر، إلا أنها لم تحقق مكاسب مالية، وأن الوضع كان مماثلا في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي غطت تكاليفها دون تحقيق أرباح”.

وأشار إلى أن اتحادي كرة القدم وكرة اليد لا يحملان موازنة الدولة أية أعباء مالية، مناشدا اتحاد “الجودو” بالاعتماد على الجهود الذاتية في حال رغبته في استضافة بطولة العالم، خاصة وأن التكلفة المتوقعة لاستضافة البطولة تصل إلى 50 مليون جنيه دون مردود متوقع.