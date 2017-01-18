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روسيا تعلن أول عملية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي بحلب
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

روسيا تعلن أول عملية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي بحلب

الأربعاء، 18 يناير 2017 05:12 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجيش السوري مدعومًا بالقوات الجوية، تشن هجومًا على عناصر تنظيم داعش في محيط مدينة تدمر.

وكانت “الدفاع الروسية”، قد أكدت في بيان نشرته “روسيا اليوم”، أن قواتها الجوية تشن هجومًا فى محيط تدمر، مشيرة إلى أن القوات الجوية الروسية تطلق أول عملية مشتركة مع الجيش التركى فى حلب

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