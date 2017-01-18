أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجيش السوري مدعومًا بالقوات الجوية، تشن هجومًا على عناصر تنظيم داعش في محيط مدينة تدمر.

وكانت “الدفاع الروسية”، قد أكدت في بيان نشرته “روسيا اليوم”، أن قواتها الجوية تشن هجومًا فى محيط تدمر، مشيرة إلى أن القوات الجوية الروسية تطلق أول عملية مشتركة مع الجيش التركى فى حلب