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برلماني: نظام «البوكليت» يضع حدًا للأخطاء في تصحيح أوراق الامتحانات
جمال شيحة

برلماني: نظام «البوكليت» يضع حدًا للأخطاء في تصحيح أوراق الامتحانات

الأربعاء، 18 يناير 2017 05:11 م
محيط: متابعات

قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد (البوكليت) يتيح للطالب الإجابة في نفس ورقة الأسئلة، وسيقضي على أسلوب الحفظ ويضع حدا للأخطاء في تصحيح أوراق الإجابة بالامتحانات، وهو ما يقلل من حالة القلق بين الطلبة وأولياء الأمور.

وأوضح “شيحة” خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم الأربعاء حول نموذج امتحان الثانوية العامة الجديد - أن نظام “البوكليت” يعتمد على الأسئلة المتعددة القصيرة بحيث تغطي كل أجزاء المنهج بعيدا عن الأسئلة الإنشائية، ويتيح للطالب الإجابة في نفس ورقة الأسئلة، كما أنه لا يعتمد على الحفظ.

وأشار إلى أن التصحيح في النظام الجديد سيكون أسهل بكثير من النظام القديم، منوها بأن 120 ألف طالب من أصل 600 ألف قدموا تظلمات من أخطاء في التصحيح في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي.

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