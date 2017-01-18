افتتح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، ملتقى توظيف شباب الخريجين بنادي الجيزة الرياضي؛ لتوفير 5 آلاف فرصة عمل في مختلف التخصصات بالتعاون مع 52 شركة.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم - أن الملتقى يتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويوفر فرص عمل للشباب حاملي جميع المؤهلات سواءً عليا ومتوسطة إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي (بدون مؤهل) وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقًا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي يريده.

وأكد الدالي أنه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة في العمل، مشيرًا إلى أن بعض المتقدمين من مراكز ومدن المحافظة مثل الصف والعياط.

وأشار إلى أن الشركات والجهات المشاركة في الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل..منوهًا بأنه يتم التواصل مع الشباب بعد حصولهم على الوظيفة لمساعدتهم في حل أي معوقات قد تواجههم.

من جانبه، أكد أحمد صالح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أنه يشارك في الملتقى عدد من الشركات العاملة في مجالات الملابس والمواد الغذائية والسيارات والأمن والبلاستيك والغزل والنسيج والأعلاف وكبرى الصيدليات والسيراميك والمطاعم والتسويق الالكتروني بالإضافة إلى مشاركة الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتقديم الدعم الفني والإداري والتسويقي المستمر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر الملتقى اللواء علاء الهراس نائب المحافظ والدكتورة منال عوض نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد للمحافظة.