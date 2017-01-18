حرس الحدود تحبط محاولة هجرة غير شرعية وتسلل لـ 303 أشخاصالأربعاء، 18 يناير 2017 05:19 م
تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة هجرة وتسلل لـ 303 أشخاص من جنسيات مختلفة، فضلا عن اكتشاف وتدمير 3 فتحات نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء.
جاء ذلك استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.
وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم الأربعاء، أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط واكتشاف والتعامل مع العديد من المخالفات.
ففي نطاق الجيش الثاني الميداني، أكد المتحدث أنه تم اكتشاف وتدمير عدد 33 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء، بالإضافة إلى ضبط 332 قاروصة سجائر مهربة بمنطقة رفح، وضبط فردين وبحوزتهم 25 لفافة صغيرة الحجم لنبات البانجو المخدر بمنطقة معدية نمرة 6، وضبط عربة محملة بكمية من أسماك الزريعة غير المصرح بصيدها بمنطقة بورسعيد.
وأضاف أنه في نطاق الجيش الثالث الميداني، تم ضبط ألف و987 لفافة لنبات البانجو المخدر بمناطق (أبو رديس - عتاقة -السويس)، بالإضافة إلى ضبط 250 جم من جوهر الأفيون المخدر، وعدد 15,2 كجم من جوهر الحشيش المخدر، و434 قرصا مخدرا بمنطقة السويس، وضبط عربتين نصف نقل عليها بضائع مهربة بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدي.
أما في نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم ضبط 240 كجم من جوهر الحشيش المخدر و226 فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم، فضلاً عن ضبط 3 عربات دفع رباعي تستخدم في أعمال التهريب وبداخلها بندقيتين آليتين، وبندقتين “أف إن”، وبندقية قناصة، وبندقتين خرطوش، و12 خزنة إف إن، وخزنة بندقية آلية، وخزنة بندقية قناصة، وألف و360 طلقة مختلفة الأعيرة في منطقة بحر الرمال الأعظم، بالإضافة إلى ضبط 34 ألف 830 قاروصة سجائر مهربة بمناطق “السلوم، بحر الرمال الأعظم، رأس الحكمة”.
وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تم ضبط 7100 كجم من الأحجار الصخرية التي يستخرج منها خام الذهب بمنطقة الشلاتين، وضبط 22 فردا سودانيا الجنسية خلال محاولتهم التنقيب عن خام الذهب وبحوزتهم 5 أجهزة للكشف عن المعادن بمنطقة أبو رماد، بالإضافة إلى ضبط 77 فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق “الشلاتين - أبو رماد - العلاقي”.
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