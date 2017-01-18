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"الأوقاف": سنفتح كل الملفات القديمة الخاصة بالوقف لكشف أي فساد
الدكتور محمد مختار جمعة

"الأوقاف": سنفتح كل الملفات القديمة الخاصة بالوقف لكشف أي فساد

الأربعاء، 18 يناير 2017 04:46 م

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، إن هيئة الأوقاف والوزارة ستفتحان كل الملفات القديمة مهما طال عليها الزمن لكشف أية شائبة فساد بشأنها، لأن حق الوقف لا يسقط بالتقادم أبدًا، ولن تخشى الوزارة في الحق لومة لائم أو أي شخص أو أي مراكز قوى، لأن لمصر الآن قيادة سياسية واعية وحكيمة تدرك حرمة الوقف وتساند قضاياه وتعمل على استرداد حقوقه.
وأوضح وزير الأوقاف - في بيان حول سياسة إدارة الوقف - أن مهمة وزارة الأوقاف وناظر الوقف وهيئة الأوقاف باعتبارها نائبًا أو وكيلا عن ناظر الوقف هي الحفاظ على الأوقاف وحسن إدارتها واستثمارها لا بيع الوقف ولا تبديده.
وأشار إلى أن سياسة هيئة الأوقاف الحالية هي تأمين منع بيع أي أراض زراعية مهما كان ثمنها، ووقف جميع عمليات الاستبدال دون مزاد علني لأي أرض أو عقار، وقصر البيع على الضرورة أو الأصول غير المنتجة أو ما تقتضيه مصلحة النفع العام كبناء المدارس أو المستشفيات أو المرافق العامة بحسم ووضوح.
وشدد وزير الأوقاف على العمل بكل جدية لاسترداد جميع الأوقاف وإزالة جميع التعديات الواقعة عليها واستثمارها على الوجه الأكمل.

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