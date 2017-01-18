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الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: عواقب النزاع السوري خطيرة على الجميع
أنتونيو جوتيريس‎

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: عواقب النزاع السوري خطيرة على الجميع

الأربعاء، 18 يناير 2017 05:09 م
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الأربعاء على أن الأزمة السورية تتصدر قائمة الأولويات لأن عواقبها أصبحت خطيرة للغاية على الجميع .. قائلا “يجب أن تنتهى هذه المأساة”، معربا عن أمله في أن تساعد المفاوضات ، التي ستجرى في آستانة 23 يناير الجاري تحت رعاية روسيا وتركيا وإيران ، على تثبيت وقف إطلاق النار وتجميد الصراع.

وأضاف جوتيريس - في لقاء غير رسمي جمعه بالصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف: “إنه لا يستطيع أن يصنع المعجزات ، لكنه سيعمل على أن تلعب الأمم المتحدة دورها كاملا كوسيط في الأزمات التي تهز العالم”.

وقال الأمين العام: “إن هذا يجب أن يفتح الطريق من أجل استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة والمقرر أن يبدأ بين الأطراف السورية في جنيف 8 فبراير المقبل”، مشددا على ضرورة أن تقوم جميع الدول ذات التأثير على الصراع بالضغط للحصول على نتائج ملموسة.

وكان جوتيريس قد وصل إلى جنيف للقاء الرئيس الصيني بمقر الأمم المتحدة .. مشيدا بالتزام الصين العمل متعدد الأطراف وأنه يرغب في أن يكون هناك حوار بناء معها.

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