تقدم النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب، عن دائرة “التل الكبير” و”القصاصين”، بالإسماعيلية، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية بواقع 2959 بدلاً من 2000 جنيه للطن، في ظل تدني أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلي زيادة مدخلات الإنتاج.

وتسائل بدران، عن تعهد الحكومة لرئيس البرلمان بعدم رفع أسعار الأسمدة مقابل موافقة المزارعين بتوريد قصب السكر بسعر 620 جنيها للطن،مضيفاً لقد التزم المزارعون بتعهداتهم وتم التوريد بهذه الأسعار والحكومة لم تنفذ تعهدها ،قائلاً” الحكومة لا ترضخ إلا لتهديدات رجال الأعمال وأصحاب المصانع ،وبتضحك علي الغلابة.

وتابع، أن الحكومة استجابت لضغوط شركات الأسمدة، بالرغم من توصيل الغاز و الكهرباء لها بأسعار مدعمة،مضيفاً أن هناك اتفاق بين شركات الأسمدة والحكومة علي توفير احتياجات السوق المحلية ومن ثم تصدير الفائض إلا أن هناك نقص شديد في الأسمدة داخل محافظة الإسماعيلية مما جعل الفلاحين يتوجهون إلي شراء أسمدة مجهولة المصدر بأسعار مخفضة مما يهدد صحة المصريين.