يفتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم يوم الثلاثاء القادم مشروعات التطوير بقريتي عزبة الحارة بمركز سنورس وعزبة ذو الفقار بمركز يوسف الصديق بالفيوم وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع تنمية القري الأكثر احتياجا والتي تتم بعدد من المحافظات بالتعاون مع مبادرة ” تحيا مصر ” وجمعية الأورمان الخيرية وتشمل 11 قرية في 9 محافظات .

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن القرى التى تشملها المرحلة الخامسة هي عزبة الحارة وعزبة ذو الفقار بالفيوم ، وخورشيد باهناسيا والحيبة بالفشن ببنى سويف ويتم افتتاحهما الخميس 26 يناير ، والشيخ شحاتة بساحل سليم بأسيوط والشيخ حسن بمطاى بالمنيا ويتم افتتاحهما السبت 28 يناير ، ونجع العرب بالطويرات بقنا والصوامعة شرق بأخميم بسوهاج ويتم افتتاحهما الأحد 29 يناير ، وقرية على بدر بإسنا بالأقصر ويتم افتتاحها الاثنين 30 يناير ، والمنصورية بدراو بأسوان وعزبة أبو زيد بكفر الشيخ ويتم افتتاحهما الثلاثاء بعد القادم.

وأوضح شعبان أن القرى التى يتم تنميتها في المرحلة الخامسة تم فيها تطوير 437 منزلا اشتملت على السقف والمحارة وأعمال النجارة والكهرباء والسباكة والدهان والسيراميك والتشطيبات .