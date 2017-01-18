المطيري: النزاعات المسلحة بالمنطقة أدت لارتفاع نسبة البطالةالأربعاء، 18 يناير 2017 04:31 م
أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري حرص المنظمة على استكمال تنفيذ البرنامج المتكامل لتشغيل الشباب العربي الذي أقرته القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت عام 2009 ، من أجل التصدي للبطالة في العالم العربي والتي تسارعت وتيرتها في الفترة الأخيرة وارتفعت نسبتها لحوالي 20 في المئة بسبب الاضطرابات والنزاعات المسلحة في عدد من دول المنطقة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “المطيري” للصحفيين عقب لقائه اليوم الأربعاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وقال “المطيري” إنه تم بحث عدد من قضايا العمل العربي المشترك خاصة ما يتعلق بسبل مواجهة ارتفاع نسب البطالة بين الشباب في العالم العربي والتي تتراوح ما بين 17-20 في المئة بسبب قلة فرص العمل والصراعات المسلحة في عدد من الدول ، والعمل على معالجة هذه الظاهرة خاصة في ضوء البرامج الخاصة بالتشغيل ، التي اقرتها القمة العربية الاقتصادية في الكويت عام 2009 ، ومن بينها البرنامج المتكامل الذي يعني بالشبكة العربية للمعلومات ومحاربة البطالة.
وأضاف “المطيري” أنه في ضوء التكليفات الصادرة عن القمة لمنظمة العمل العربية فيما يخص ايجاد فرص عمل للشباب ، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، تسعى المنظمة لتنفيذ الانشطة والبرامج الواردة في هذا البرنامج.
وأشار إلى أن المنظمة قامت بتنظيم المنتدى العربي للتشغيل عام 2014 ، في المملكة العربية السعودية ، وصدر عنه “إعلان الرياض” ، والذي يهم شريحة كبيرة من الشباب العربي للتصدي للبطالة وايجاد فرص عمل للشباب.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة تعميق مشاركة اطراف العمل الثلاث في العالم العربي “الحكومات ،أصحاب العمل ،والعمال” للمساهمة مع الحكومات العربية في توفير فرص عمل للشباب ورفع المعاناة عنهم ، معتبرا أن منظمة العمل العربية تشكل أكبر منبر للحوار العربي بين أرباب العمل والعمال .
ولفت إلى أن البرنامج العربي للتشغيل الذي اقرته القمة العربية الاقتصادية بالكويت عام 2009 يتكون من ستة محاور أساسية من ضمنها الشبكة العربية للمعلومات التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة والتي تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع أسواق العمل ، بالإضافة إلى المحور الخاص بعقد التشغيل (2010 -2020 ) ومدى نجاح الدول العربية في تنفيذه ، مشيرا الى المنظمة نفذت غالبية هذه المحاور.
وقال إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد منتدى آخر يهدف إلى المواءمة بين مخرجات التعليم وأسواق العمل ، مؤكدا أن أكبر التحديات التي تواجه أسواق العمل في الوقت الراهن هي عدم الاستقرار جراء الاضطرابات والنزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية ، ولهذا يتم البحث حاليا في كيفية تخفيف معاناة الشباب من خلال بحث المنظمة وأطراف العمل الثلاث لايجاد فرص عمل للشباب من خلال الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة .
-
تقدم شكوى للشرطة لعدم حصولها على مخدرات طلبتها عبر "فيس بوك"
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن سيدة تقدمت بشكوى لدى الشرطة، عقب عدم حصولها على مخدرات كانت قد طلبتها على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي. وأفاد موقع ستاف ...Wed, 18 Jan 2017 08:25:08 GMT
-
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" الأب للمستشفى
نقلت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة “سي.بي.إس” في هيوستون عن كبير موظفي مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب اليوم الأربعاء إنه نُقل إلى المستشفى في هيوستون. وقال ...Wed, 18 Jan 2017 08:11:24 GMT
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
عرض منزل "طفولة" ترامب للبيع بأحد المزادات
يعرض مستثمر عقاري منزلا في شارع تحيط به الأشجار بمدينة نيويورك قضى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سنوات طفولته الأولى للبيع في مزاد بعد أن اشتراه الشهر ...Wed, 18 Jan 2017 06:54:14 GMT
-
إسرائيل: تعلية «السور اﻹلكتروني» على الحدود المصرية
أعلنت إسرائيل، إنجاز أعمال زيادة ارتفاع سورها الإلكتروني على الحدود مع مصر، على الجزء الذي يستخدمه العديد من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين والمهربين. والسور ...Wed, 18 Jan 2017 06:23:33 GMT
-
ترامب في موقف محرج مع ابنته عن طريق الخطأ
وقع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في موقف محرج مع ابنته إيفانكا التي لعبت دورا كبيرا في حملته الانتخابية ومن المتوقع أن تلعب ذات الدور في إدارة الرئيس ...Wed, 18 Jan 2017 05:53:29 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
إدراج 1800 شخصية على «قوائم الإرهاب».. لهذه اﻷسباب!Wed, 18 Jan 2017 13:40:50 GMT
-
البورصة تخسر 6 مليارات جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها بختام التعاملات
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/ متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمارالعربية والمحلية. وخسر رأسمال السوقي لأسهم ...Wed, 18 Jan 2017 13:25:38 GMT