أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري حرص المنظمة على استكمال تنفيذ البرنامج المتكامل لتشغيل الشباب العربي الذي أقرته القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت عام 2009 ، من أجل التصدي للبطالة في العالم العربي والتي تسارعت وتيرتها في الفترة الأخيرة وارتفعت نسبتها لحوالي 20 في المئة بسبب الاضطرابات والنزاعات المسلحة في عدد من دول المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “المطيري” للصحفيين عقب لقائه اليوم الأربعاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقال “المطيري” إنه تم بحث عدد من قضايا العمل العربي المشترك خاصة ما يتعلق بسبل مواجهة ارتفاع نسب البطالة بين الشباب في العالم العربي والتي تتراوح ما بين 17-20 في المئة بسبب قلة فرص العمل والصراعات المسلحة في عدد من الدول ، والعمل على معالجة هذه الظاهرة خاصة في ضوء البرامج الخاصة بالتشغيل ، التي اقرتها القمة العربية الاقتصادية في الكويت عام 2009 ، ومن بينها البرنامج المتكامل الذي يعني بالشبكة العربية للمعلومات ومحاربة البطالة.

وأضاف “المطيري” أنه في ضوء التكليفات الصادرة عن القمة لمنظمة العمل العربية فيما يخص ايجاد فرص عمل للشباب ، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، تسعى المنظمة لتنفيذ الانشطة والبرامج الواردة في هذا البرنامج.

وأشار إلى أن المنظمة قامت بتنظيم المنتدى العربي للتشغيل عام 2014 ، في المملكة العربية السعودية ، وصدر عنه “إعلان الرياض” ، والذي يهم شريحة كبيرة من الشباب العربي للتصدي للبطالة وايجاد فرص عمل للشباب.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة تعميق مشاركة اطراف العمل الثلاث في العالم العربي “الحكومات ،أصحاب العمل ،والعمال” للمساهمة مع الحكومات العربية في توفير فرص عمل للشباب ورفع المعاناة عنهم ، معتبرا أن منظمة العمل العربية تشكل أكبر منبر للحوار العربي بين أرباب العمل والعمال .

ولفت إلى أن البرنامج العربي للتشغيل الذي اقرته القمة العربية الاقتصادية بالكويت عام 2009 يتكون من ستة محاور أساسية من ضمنها الشبكة العربية للمعلومات التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة والتي تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع أسواق العمل ، بالإضافة إلى المحور الخاص بعقد التشغيل (2010 -2020 ) ومدى نجاح الدول العربية في تنفيذه ، مشيرا الى المنظمة نفذت غالبية هذه المحاور.

وقال إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد منتدى آخر يهدف إلى المواءمة بين مخرجات التعليم وأسواق العمل ، مؤكدا أن أكبر التحديات التي تواجه أسواق العمل في الوقت الراهن هي عدم الاستقرار جراء الاضطرابات والنزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية ، ولهذا يتم البحث حاليا في كيفية تخفيف معاناة الشباب من خلال بحث المنظمة وأطراف العمل الثلاث لايجاد فرص عمل للشباب من خلال الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة .