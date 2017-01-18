70 قتيلا على الاقل في الغارة الجوية على مخيم للنازحين في نيجيريا الثلاثاء

قتل 70 شخصا على الاقل الثلاثاء في غارة جوية شنها الطيران النيجيري على مخيم للنازحين في شمال شرق نيجيريا كما اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاربعاء.

وقالت اللجنة في بيان: “نقدر ان 70 شخصا قتلوا واصيب أكثر من مئة بجروح” بينهم ستة متطوعين من الصليب الاحمر المحلي”، مؤكدة ان هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

ووصفت نيجيريا القصف الثلاثاء على مخيم للنازحين في ران بشمال ولاية بورنو خطأ ما اثار تنديدا واسعا من وكالات الاغاثة العاملة في المنطقة.

ووصف الجراح المتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لوران سينغا الذي اوفد ضمن فريق الى ران بعيد القصف، الظروف في المركز الطبي بانها “غير مناسبة”.

وقال في بيان: “يجب إجلاء كل المرضى في اسرع وقت ممكن إلى مايدوغوري ـ عاصمة ولاية بورنو”.

وعبرت وكالات الاغاثة التي تعمل على مساعدة آلاف الاشخاص في شمال شرق نيجيريا يحتاجون المواد الغذائية والمأوى والرعاية الصحية، عن صدمتها اثر الغارة.

ووصفه مفوض الأمم المتحدة الاعلى للاجئين فيليبو غراندي بانه “كارثة حقيقية” داعيا إلى إجراء تحقيق كامل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.