قرر الشيخ موسى حسن موسى مدير أوقاف قليوب تحويل 57 إماما للتحقيق من بينهم 37 إماما لتخلفهم عن حضور الاجتماع الشهري للأئمة و20 إماما لتخلفهم عن أداء الدروس الدينية وتقصيرهم في العمل.

وأكد موسى، في تصريح اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الشهري للأئمة فرصة هامة ليلتقي الدعاة حول مشكلاتهم وقضاياهم وسبل تنشيط عملهم الدعوي والوقوف على المعوقات التي تعترض طريقهم نحو أداء مهمتهم على الوجه الأكمل إضافة إلى تبادل الخبرات والآراء وطرح المقترحات والرؤى الساعية لتطوير عملهم وتنفيذ رسالتهم السامية في تبصير المواطنين بقيم وآداب الإسلام.

وأضاف موسى أن الدروس الدينية هي ركيزة أساسية لمهمة الداعية للتواصل مع رواد مسجده ونقل رسالة الإسلام وتعريفه بالحقائق الإسلامية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول كل ما يشغل بالهم من قضايا إسلامية لا يثقون سوى في الداعية الأزهري لتوجيههم حيالها، لذلك فإن تخلف الإمام عن أداء الدرس هو تقصير في حق دعوته وعمله.

وأكد مدير الإدارة أنه يجرى حاليا تنظيم القوافل الدعوية والأمسيات الدينية على مستوى مساجد الإدارة ويشارك فيها كبار أساتذة الدعوة والإرشاد الديني وذلك بهدف نشر صحيح مفاهيم الدين الإسلامي وتحصين الشباب من الأفكار الهدامة.