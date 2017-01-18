 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 04:32 مساءً
روابط سريعة
إحالة 57 إماما بأوقاف قليوب للتحقيق بسبب التقصير في العمل‎
الشيخ موسى حسن موسى مدير أوقاف قليوب

إحالة 57 إماما بأوقاف قليوب للتحقيق بسبب التقصير في العمل‎

الأربعاء، 18 يناير 2017 04:26 م
محيط: متابعات

قرر الشيخ موسى حسن موسى مدير أوقاف قليوب تحويل 57 إماما للتحقيق من بينهم 37 إماما لتخلفهم عن حضور الاجتماع الشهري للأئمة و20 إماما لتخلفهم عن أداء الدروس الدينية وتقصيرهم في العمل.

وأكد موسى، في تصريح اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الشهري للأئمة فرصة هامة ليلتقي الدعاة حول مشكلاتهم وقضاياهم وسبل تنشيط عملهم الدعوي والوقوف على المعوقات التي تعترض طريقهم نحو أداء مهمتهم على الوجه الأكمل إضافة إلى تبادل الخبرات والآراء وطرح المقترحات والرؤى الساعية لتطوير عملهم وتنفيذ رسالتهم السامية في تبصير المواطنين بقيم وآداب الإسلام.

وأضاف موسى أن الدروس الدينية هي ركيزة أساسية لمهمة الداعية للتواصل مع رواد مسجده ونقل رسالة الإسلام وتعريفه بالحقائق الإسلامية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول كل ما يشغل بالهم من قضايا إسلامية لا يثقون سوى في الداعية الأزهري لتوجيههم حيالها، لذلك فإن تخلف الإمام عن أداء الدرس هو تقصير في حق دعوته وعمله.

وأكد مدير الإدارة أنه يجرى حاليا تنظيم القوافل الدعوية والأمسيات الدينية على مستوى مساجد الإدارة ويشارك فيها كبار أساتذة الدعوة والإرشاد الديني وذلك بهدف نشر صحيح مفاهيم الدين الإسلامي وتحصين الشباب من الأفكار الهدامة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3