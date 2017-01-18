قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الأربعاء، إن قواته استعادت السيطرة على كل مناطق الجانب الشرقي من مدينة الموصل، ليصبح شرق المدينة بكامله تقريباً تحت سيطرة الجيش.

وقال الفريق أول ركن طالب شغاتي في مؤتمر صحافي عقده في الموصل ونقله التلفزيون الرسمي: “إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب فرضت سيطرتها على الساحل الأيسر للموصل وقد احبطنا خلال العمليات في المنطقة 300 عجلة (عربة) مفخخة”.

وأوضح شغاتي أن “داعش أرسل عدداً كبيراً من الانتحاريين لوقف تقدمنا، لكن قواتنا اثبتت امتلاكها قدرات كبيرة لحسم المعارك ولثلاثة اشهر استطعنا السيطرة على احياء الجانب الايسر”.

ورغم إعلان القائد العسكري انتزاع السيطرة على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يقسم المدينة من الشمال إلى الجنوب، إلا أن هناك بعض الأحياء في المنطقة مازالت تحت سيطرة “الدولة”.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ الجيش العراقي والقوات المتحالفة معه، بدعم من التحالف الدولي، عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل، التي استولى عليها “الدولة” في يونيو/حزيران 2014.