ظريف: يمكننا العمل مع السعودية لإنهاء الصراعات في سوريا واليمن

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن إيران والمملكة العربية السعودية يجب أن يعملا معا للمساعدة على إنهاء الصراعات في سوريا واليمن بعد التعاون بنجاح بشأن لبنان العام الماضي.

وقال ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الأربعاء: “لا أرى سببا في أن تكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية. حقيقة يمكننا العمل معا لإنهاء الأوضاع المأساوية لشعوب سوريا واليمن والبحرين وغيرها من دول المنطقة”.

وتابع: “تمكنت إيران والسعودية من وقف عرقلة عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان. حققنا نجاحا”.

وكان ميشال عون انتخب رئيسا للبنان العام الماضي. وعون حليف وثيق لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. ورحبت طهران بانتخابه واعتبرته انتصارا لحزب الله.