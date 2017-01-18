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الأربعاء 18 يناير 2017 04:29 مساءً
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ظريف: يمكننا العمل مع السعودية لإنهاء الصراعات في سوريا واليمن
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني - إيران

ظريف: يمكننا العمل مع السعودية لإنهاء الصراعات في سوريا واليمن

الأربعاء، 18 يناير 2017 04:24 م
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قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن إيران والمملكة العربية السعودية يجب أن يعملا معا للمساعدة على إنهاء الصراعات في سوريا واليمن بعد التعاون بنجاح بشأن لبنان العام الماضي.

وقال ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الأربعاء: “لا أرى سببا في أن تكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية. حقيقة يمكننا العمل معا لإنهاء الأوضاع المأساوية لشعوب سوريا واليمن والبحرين وغيرها من دول المنطقة”.

وتابع: “تمكنت إيران والسعودية من وقف عرقلة عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان. حققنا نجاحا”.

وكان ميشال عون انتخب رئيسا للبنان العام الماضي. وعون حليف وثيق لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. ورحبت طهران بانتخابه واعتبرته انتصارا لحزب الله.

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