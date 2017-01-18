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صفقة عسكرية جديدة بين مصر وأمريكا
طائرة عسكرية مصرية

صفقة عسكرية جديدة بين مصر وأمريكا

الأربعاء، 18 يناير 2017 03:39 م

كشف موقع “أي أتش اس جانس” العسكري الأمريكي عن توقيع صفقة عسكرية جديدة بين مصر والولايات المتحدة.

وأوضح الموقع أن مصر تعاقدت مع الجيش الأمريكي من أجل تطوير منظومة طائرة نقل الجنود العملاقة “سي- 130 هيركيلز التي أنتجتها الشركة الامريكية لوكهيد مارتن.

وبين الموقع أن التعاقد يتضمن تركيب منظومة ذكاء إلكتروني في الطائرة من طراز “ألينت”. مشيرا إلى أن القوات الجوية المصرية تمتلك 22 طائرة من طراز سي- 130 أتش، بالإضافة إلى 3 من طراز سي- 130 أتش هيركيلز.

ولفت الموقع إلى أن هذا التعاقد لتطوير هذه الطائرات ليس الأول مع مصر، ففي يوليو 2003، قام الجيش الأمريكي بتطوير طائرتين من طراز سي-130 بمنظومة إلينت.

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