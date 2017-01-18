نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن مطروح في ضبط 26 بندقية خرطوش داخل مسكن أحد الهاربين من السجن والمحكوم عليه بالمؤبد.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة أكدتها التحريات السرية، مفادها تردد المدعو عبدالسلام إ.ع “42سنة عاطل” مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة، الهارب من سجن وادى النطرون خلال ثورة يناير 2011، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، على محل سكنه، وأنه يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، وقوات الأمن المركزي، تم استهداف المذكور بمسكنه وتبين عدم تواجده، وعثر بحجرة خلف المنزل على 26بندقية خرطوش عيار 12مم، وبتكثيف التحريات تبين أن السلاح خاص بالمتهم المذكور، ومتهم آخر هارب تم تحديده وجاري العمل على ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الاثنين الهاربين.