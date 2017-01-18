 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 02:45 مساءً
روابط سريعة
الحكم بالسجن 10 سنوات على بديع في «أحداث بئر العبد»
محمد بديع ـ مرشد اﻻخوان‎

الحكم بالسجن 10 سنوات على بديع في «أحداث بئر العبد»

الأربعاء، 18 يناير 2017 03:30 م

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بأحكام متفاوتة بين السجن 10 سنوات و25 عامًا، لـ52 من معارضي النظام الحالي، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إثر إدانتهم باقتحام قسم شرطة وتهريب متهمين بشمال سيناء، (شمال شرق)، وفق مصدر قانوني.

وقال أحمد سعد محامي المتهمين إن “المحكمة العسكرية، والمنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم، بمعاقبة المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع و3 آخرين حضوريا بالسجن 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة 48 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد ( 25 عامًا )”.

وأضاف ” كما برأت المحكمة 20 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم”، وذلك إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة بئر العبد والتي وقعت في 14 أغسطس 2013.

وتابع “الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا بعد التصديق عليه، وبالنسبة للمتهمين غيابيا في حالة القبض عليهم يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3