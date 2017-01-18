قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بأحكام متفاوتة بين السجن 10 سنوات و25 عامًا، لـ52 من معارضي النظام الحالي، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إثر إدانتهم باقتحام قسم شرطة وتهريب متهمين بشمال سيناء، (شمال شرق)، وفق مصدر قانوني.

وقال أحمد سعد محامي المتهمين إن “المحكمة العسكرية، والمنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم، بمعاقبة المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع و3 آخرين حضوريا بالسجن 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة 48 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد ( 25 عامًا )”.

وأضاف ” كما برأت المحكمة 20 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم”، وذلك إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة بئر العبد والتي وقعت في 14 أغسطس 2013.

وتابع “الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا بعد التصديق عليه، وبالنسبة للمتهمين غيابيا في حالة القبض عليهم يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد”.