نشرت صحيفة “إيه بى سى” الإسباية صور لفندق الجليد فى السويد والذى سيكون مفتوحا 365 يوما فى السنة أى على مدار العام وذلك لأول مرة منذ عام 1989، وذلك بعد أن كان يعاد بناءه سنويا بعد ذوبانه فى فصل الصيف من كل عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات الآلاف يزورن هذا الفندق سنويا من منتصف ديسمبر إلى منتصف إبريل من كل عام، ولكن الآن الأمور تغيرت حيث افتتح الفندق لأول مرة على مدار العام.

وأوضحت الصحيفة إدارة الفندق اعتمدت تكنولوجيا جديدة تعتمد على التبريد بواسطة الطاقة الشمسية وتسمح باستضافة الأفراد فى مناطق من الفندق الأسطورى تشمل المعرض الفنى والبار و10 من الأجنحة الفاخرة ممن يبحثون عن شمس فى منتصف الليل

والاستمتاع برؤية الأضواء الشمالية، وذلك على مدار العام دون انقطاع.

ويقع الفندق على مسافة 200 كيلو متر شمال الدائرة القطبية كما أنه يبنى كل عام باستخدام 5 آلاف طن من الثلج تؤخذ من منطقة بالقرب نهر تورنى فى الربيع ويتم تخزينها مبردة طوال فصل الصيف.

وأضافت الصحيفة أن رواد شركة Solkompaniet الشمسية السويدية شركاء فى فتح الفندق الجليدى على مدار العام، وقال مستشار الشركة جون ماميتن إن “الشمس منتصف الليل يوفر فرصة فريدة من نوعها لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لأنها تسمح لنا لتوليد الطاقة فى جميع الظروف”، مضيفا “الجليد له تأثير مثير على الإبداع”.