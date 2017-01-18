

صرحت د. إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بأنها توجهت إلى الرقابة الإدارية حاملة فى يدها ملف مكون من 315 ورقة تحمل وقائع فساد مالى وادارى، موثقة بأوراق رسمية ومختومة من جامعة المنصورة

وأضافت سيادتها... أنها حصلت على هذه المستندات من خلال ثقة الأساتذة والكوادر الجامعية في شخصها كون أنهم لم يجدوا غيرها لرفع الظلم عنهم، فبادروا بتقديم هذه المستندات والأوراق إليها لتقديمها إلى الرقابة الإدارية.

وتوجهت عبد الحليم، بالشكر إلى المجلس القومي للمرأة لتضامنه معها، وأيضا حزب المصريين الأحرار لإصداره بيان شديد اللهجة يتضامن فيه مع موقفها ، وبعض البرلمانيين على طلب عزل رئيس جامعة المنصورة والبالغ عددهم إلى الآن 213نائب، حيث أن هناك مجموعة من السادة النواب بادروا بتجميع توقيعات لإقالة رئيس جامعة المنصورة، لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.