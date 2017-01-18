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يمني يؤسس دستور منزلي لأطفاله .. تعرف على مواده ؟
دستور المنزل

يمني يؤسس دستور منزلي لأطفاله .. تعرف على مواده ؟

الأربعاء، 18 يناير 2017 05:05 م
محيط : أسماء الشنواني

لاقى ” بوست ” منشور كتبه، مدرب يمني في أكاديمية سيسكو لشبكات الاتصالات  ويدعى ” أمين الفقيه،”  رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله النشطاء فيما بينهم على صفحاتهم الخاصة .

البوست كان عبارة عن دستور منزلي لأطفاله، كتبه الفقيه وسطر مواده، التي شملت على مواعيد تشمل المذاكرة، والصلاة، وآداب الجلوس واحترام الأسرة، وآلية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والإنترنت، وغيرها من المواد التي تم تحديدها بعدد ساعات معينة على الأبناء الالتزام بها.

ولفت أحد النشطاء، إلى سبب انتشار وتداول ” دستور المنزل ” بين النشطاء رغم اختلاف جنسياتهم، إلى تعطش الأسرة العربية لوسائل وآليات تحفظ لهم تربية أبناءهم وتعزيز القيم والأخلاق، والتمسك بالسلوك السوي الذي يبني الأسرة بناءا قويا، في ظل عالم الإنترنت والسوشيال ميديا، وتضيع الوقت في مثل هذه الأمور .

فيما انتقده البعض الآخر، ووجدوه عسكري قاسي على الأطفال، وتساءل آخرون عن العقاب الذي يجب أن يلقاه الطفل حال عدم تنفيذ أي بند من بنود الدستور، كما اقترح بعضهم بعض البنود الأخرى .

ورصدت شبكة الإعلام العربية ” محيط ” بعض من هذه التعليقات .

دستور المنزل

دستور المنزل

دستور المنزل

دستور المنزل

دستور المنزل

دستور المنزل

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