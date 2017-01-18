 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 02:47 مساءً
روابط سريعة
السيطرة على حريق شب بمخزن أدوات صحية بقليوب دون إصابات
مدير أمن القاهرة يتفقد جهود السيطرة على حريق منطقة سوق التونسي‎

السيطرة على حريق شب بمخزن أدوات صحية بقليوب دون إصابات

الأربعاء، 18 يناير 2017 03:30 م
وكالات

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق شب في مخزن داخل شركة تصنيع أدوات صحية بمدينة قليوب دون حدوث أية إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكان اللواء مجدي عبدالعال مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من المقدم محمد شوقي رئيس مباحث قليوب بنشوب حريق داخل الشركة العربية للتسويق والأدوات الصحية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتم اخماد النيران.

وتبين من المعاينة أن الحريق شب فى مخزن الشركة الذى يضم أدوات صحية حيث أتت النيران على جميع محتويات المخزن، وجارى عمليات التبريد.. وتولت النيابة التحقيق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3