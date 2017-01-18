السيطرة على حريق شب بمخزن أدوات صحية بقليوب دون إصاباتالأربعاء، 18 يناير 2017 03:30 م
نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق شب في مخزن داخل شركة تصنيع أدوات صحية بمدينة قليوب دون حدوث أية إصابات أو خسائر فى الأرواح.
وكان اللواء مجدي عبدالعال مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من المقدم محمد شوقي رئيس مباحث قليوب بنشوب حريق داخل الشركة العربية للتسويق والأدوات الصحية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتم اخماد النيران.
وتبين من المعاينة أن الحريق شب فى مخزن الشركة الذى يضم أدوات صحية حيث أتت النيران على جميع محتويات المخزن، وجارى عمليات التبريد.. وتولت النيابة التحقيق.
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