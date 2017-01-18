التحقيقات: 12 داعشياً نفذوا هجوم «كمين النقب»الأربعاء، 18 يناير 2017 03:15 م
أشارت التحريات الأولية في واقعة الهجوم على كمين النقب - الذي وقع بمحافظة الوادي الجديد مساء الإثنين الماضي -، إلى أن “عناصر إرهابية تابعة لأنصار بيت المقدس، تلقوا تدريبات بشمال سيناء”، هي التي نفذت الهجوم.
وأضافت التحريات أن هؤلاء العناصر “يبلغ عددهم 12 عنصرا تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاما، وحاولوا الهروب إلى الجنوب بعد تنفيذهم الحادث مستخدمين سيارات دفع رباعي واتجهوا إلى إحدى المناطق الجبلية الواقعة في حدود منطقة الواحات البحرية وأسيوط”.
ولفتت إلى أن “القوات تقوم بمطاردتهم من خلال الحملات الأمنية المكثفة من أفراد الشرطة والعمليات الخاصة والأمن المركزي”.
كانت وزارة الداخلية أعلنت مقتل 8 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين مساء الاثنين الماضي، في هجوم استهدف كمين النقب بطريق الخارجة - أسيوط بمحافظة الوادي الجديد، مضيفة أن باقي قوات الكمين قتلت اثنين من منفذي الهجوم.
وتشن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة حملة أمنية في عدة محافظات، لضبط متشددين اعتادوا على شن هجمات مكثفة ضد القوات، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.
-
تقدم شكوى للشرطة لعدم حصولها على مخدرات طلبتها عبر "فيس بوك"
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن سيدة تقدمت بشكوى لدى الشرطة، عقب عدم حصولها على مخدرات كانت قد طلبتها على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي. وأفاد موقع ستاف ...Wed, 18 Jan 2017 08:25:08 GMT
-
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" الأب للمستشفى
نقلت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة “سي.بي.إس” في هيوستون عن كبير موظفي مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب اليوم الأربعاء إنه نُقل إلى المستشفى في هيوستون. وقال ...Wed, 18 Jan 2017 08:11:24 GMT
-
استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر برصاص شرطة الاحتلال في النقب
استشهد فلسطيني واصيب آخرون ، فجر اليوم الأربعاء ، إثر مواجهات مع قوات الشرطة الاسرائيلية في بلدة أم الحيران في النقب (جنوب إسرائيل) التي اقتحمت القرية بغرض هدم ...Wed, 18 Jan 2017 07:40:56 GMT
-
إسرائيل: تعلية «السور اﻹلكتروني» على الحدود المصرية
أعلنت إسرائيل، إنجاز أعمال زيادة ارتفاع سورها الإلكتروني على الحدود مع مصر، على الجزء الذي يستخدمه العديد من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين والمهربين. والسور ...Wed, 18 Jan 2017 06:23:33 GMT
-
علامة "كيا" على علم تونس تثير ضجة.. والشركة تعتذر!
أثارت بعض الصور التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي للعلم التونسي وقد طبعت عليه علامة شركة “كيا” للسيارات، موجة غضب كبيرة، الأمر الذي استدعى الشركة للتوضيح. ...Wed, 18 Jan 2017 07:54:53 GMT
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
ترامب في موقف محرج مع ابنته عن طريق الخطأ
وقع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في موقف محرج مع ابنته إيفانكا التي لعبت دورا كبيرا في حملته الانتخابية ومن المتوقع أن تلعب ذات الدور في إدارة الرئيس ...Wed, 18 Jan 2017 05:53:29 GMT
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
عرض منزل "طفولة" ترامب للبيع بأحد المزادات
يعرض مستثمر عقاري منزلا في شارع تحيط به الأشجار بمدينة نيويورك قضى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سنوات طفولته الأولى للبيع في مزاد بعد أن اشتراه الشهر ...Wed, 18 Jan 2017 06:54:14 GMT