أشارت التحريات الأولية في واقعة الهجوم على كمين النقب - الذي وقع بمحافظة الوادي الجديد مساء الإثنين الماضي -، إلى أن “عناصر إرهابية تابعة لأنصار بيت المقدس، تلقوا تدريبات بشمال سيناء”، هي التي نفذت الهجوم.

وأضافت التحريات أن هؤلاء العناصر “يبلغ عددهم 12 عنصرا تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاما، وحاولوا الهروب إلى الجنوب بعد تنفيذهم الحادث مستخدمين سيارات دفع رباعي واتجهوا إلى إحدى المناطق الجبلية الواقعة في حدود منطقة الواحات البحرية وأسيوط”.

ولفتت إلى أن “القوات تقوم بمطاردتهم من خلال الحملات الأمنية المكثفة من أفراد الشرطة والعمليات الخاصة والأمن المركزي”.

كانت وزارة الداخلية أعلنت مقتل 8 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين مساء الاثنين الماضي، في هجوم استهدف كمين النقب بطريق الخارجة - أسيوط بمحافظة الوادي الجديد، مضيفة أن باقي قوات الكمين قتلت اثنين من منفذي الهجوم.

وتشن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة حملة أمنية في عدة محافظات، لضبط متشددين اعتادوا على شن هجمات مكثفة ضد القوات، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.