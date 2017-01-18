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البورصة تخسر 6 مليارات جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها بختام التعاملات
البورصة المصرية
البورصة المصرية

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها بختام التعاملات

الأربعاء، 18 يناير 2017 03:03 م
وكالات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/ متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمارالعربية والمحلية.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 8ر631 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1ر2 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي اكس 30/ بنسبة 98ر0% ليبلغ مستوى 44ر13304 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 19ر1 % ليبلغ مستوى 82ر475 نقطة.

شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 61ر0 % ليبلغ مستوى 42ر1162 نقطة.

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