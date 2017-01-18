ترامب في موقف محرج مع ابنته عن طريق الخطأ

وقع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في موقف محرج مع ابنته إيفانكا التي لعبت دورا كبيرا في حملته الانتخابية ومن المتوقع أن تلعب ذات الدور في إدارة الرئيس ...