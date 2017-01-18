أمر قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، بإخلاء سبيل ١٢ متهما بالتظاهر أمام نقابة الصحفيين، اعتراضاً على مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير”.

وقال المحامي تامر جمعة، عضو هئية الدفاع عن المتظاهرين، إن قرار اخلاء السبيل بكفالة ٢٠ ألف جنية لكل متهم، وأضاف أن هئية الدفاع تناقش الاستئناف على قرار الكفالة.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على عدد من المتظاهرين أثناء تنظيم مظاهرة أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية للبرلمان.