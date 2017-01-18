أعرب الناشط الحقوقي جمال عيد عن تضامنه مع نجم كرة القدم السابق بالنادي الأهلي محمد أبو تريكة، معتبرا إياه “فخر لمصر”.

وقال عيد من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “أنا مواطن مصري أحترم واحب , وأدعم أبو تريكة، أبو تريكة مش مجرم ، أبو تريكة بموهبته ومواقفه ، فخر لمصر”.

وأضاف: “النظام العنصري في جنوب أفريفيا سبق أن صنف نيلسون مانديلا على انه إرهابي!”- على حد تعبيره.

وكانت محكمة الجنايات المصرية قد أعلنت عن إدراج نجم كرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا محمد أبو تريكة على قوائم الكيانات الإرهابية أمس الثلاثاء.