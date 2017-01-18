طيران الإمارات توفر لركاب الدرجة السياحية بطانيات صديقةالأربعاء، 18 يناير 2017 02:53 م
بدأت طيران الإمارات استخدام بطانيات مصنعة بالكامل من عبوات بلاستيكية معاد تدويرها. وتتوفر البطانيات، المحبوكة من خيوط محضرة بتكنولوجيا ecoTHREAD™ الحائزة براءة اختراع، لركاب الدرجة السياحية على الرحلات الطويلة.
وتحتاج كل بطانية ecoTHREAD™ إلى 28 عبوة بلاستيكية لتصنيعها، حيث يتم إعادة تدوير العبوات أولاً إلى رقائق بلاستيكية قبل أن يتم تحويلها إلى خيوط تصنع منها مادة الصوف القطبية. ثم يتم نسج الخيوط لتصبح بطانيات ناعمة توفر الدفء لمستخدميها.
وتم تصميم البطانيات الصديقة للبيئة بالمشاركة مع شركة باز Buzz العالمية المتخصصة في المنتجات الجوية، وذلك في إطار التزام طيران الإمارات استخدام المنتجات المبتكرة والمستدامة باستمرار. وتنتهج طيران الإمارات برنامجاً أخضر لإعادة تدوير المخلفات على الرحلات، مثل علب الألمنيوم والعبوات البلاستيكية والزجاجية والمنتجات الورقية التي تشمل الصحف والمجلات والعلب الكرتونية.
ومع حلول نهاية عام 2019، ستكون بطانيات ecoTHREAD™ التي تستخدمها طيران الإمارات قد منعت إلقاء 88 مليون عبوة بلاستيكية في مقالب النفايات، أي ما يعادل وزن 44 طائرة من طراز A380، ما سيجعل من هذه المبادرة أكبر برنامج للبطانيات المستدامة على الرحلات في صناعة الطيران العالمية. كما ان طريقة التصنيح باستخدام مادة البولي إيثيلين تيرافثاليت المعاد تصنيعها PET تقلل الانبعاثات الحرارية بنسبة 70%.
وتكمل بطانيات ecoTHREAD™ للدرجة السياحية تحديث وسائل الراحة للدرجات الثلاث على رحلات طيران الإمارات، حيث سبق للناقلة أن وفرت بطانيات وثيرة من جلد الأغنام في الدرجة الأولى ومراتب ناعمة لركاب درجة رجال الأعمال.
وأضافت طيران الإمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة منتجات جديدة لعملائها المسافرين في الدرجة السياحية، بما في ذلك أول حقيبة تفاعلية لمستلزمات العناية الشخصية تحتوي على غطاء للعينين وسدادات للأذنين وفرشاة مع معجون للأسنان، بالإضافة إلى جوارب. وتستخدم الحقيبة تكنولوجيا الواقع المعزز لفتح عالم من الترفيه على الهاتف الشخصي المحمول باستخدام تطبيق Blippar. وقد تم تحديث المحتوى الشهر الفائت ليضاف إليه ألعاب تفاعلية جديدة تسمى The Emirates Destination Dash للترفيه عن المسافرين، سواء على الرحلات الطويلة أم على الأرض.
كما تم تجهيز مقاعد الدرجة السياحية على طائرات الإمارات بأكبر شاشة فيديو شخصية في هذه الدرجة على مستوى الصناعة العالمية قياس 13.3 بوصة، حيث يتاح للمسافرين الاستمتاع بمشاهدة الأفلام الحديثة والكلاسيكية والوثائقية والأغاني والموسيقى عبر أكثر من 2500 قناة يوفرها نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice ذو الشاشة الرقمية العريضة.
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