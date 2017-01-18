الرئيس الألماني يدعو للحفاظ على الديمقراطيةالأربعاء، 18 يناير 2017 02:48 م
دعا الرئيس الألماني يواخيم جاوك، في خطاب يختم به فترته الرئاسية، للحفاظ على الديمقراطية، وسينتخب خليفة جاوك شهر المقبل من قبل البرلمان، ومن شبه المؤكد اختيار وزير الخارجية فرانك ـ فالتر شتاينماير رئيسا جديدا لألمانيا.
وقال جاوك اليوم الأربعاء في برلين: “إننا نعيش في جمهورية تتيح إمكانية تتيح إمكانية تحقيق السعادة الشخصية والتقدم والحرية وتحاول ربطها بتساوي الفرص والعدالة الاجتماعية”. واستطرد موضحا “هذا هو الأفضل...ألمانيا الأكثر ديمقراطية بالمقارنة مع أي وقت مضى”.
وبشأن الأجيال المقبلة، دعا جاوك إلى “الشجاعة لمواجهة التحديات الحالية بشكل يُبقي ألمانيا كبلد يُحبد العيش فيه”. وحذر غاوك من المخاطر التي تهدد الديمقراطية في ألمانيا.
كما أشار إلى تراجع القوة الرابطة التي تجمع الاتحاد الأوروبي حيث أكد أن الأزمات في أوكرانيا وسوريا شكلت تحديات بالنسبة للسياسة الخارجية الألمانية في وقت تفاقمت فيه المخاطر الإرهاب الإسلامي. وزاد فيه المد الشعبوي.
وقال غاوك إن هذا المد ينشر أفكار التقوقع على الوطن ورفض الأجانب وحرية التجارة ويضع الدستور الديموقراطي موضع تساؤل. “هناك هجوم على الديمقراطية الليبرالية وعلى المشروع السياسي الأوروبي” على حد تعبير غاوك. وأضاف أن الأمر يتطلب بدل مجهودات كبيرة لتقوية ألمانيا في المستقبل.
ويذكر أن جاوك (76 عاما) قرر عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية. ومن بين أسباب عدم ترشحه لولاية ثانية تقدم سنه، وبعض المشكلات الصحية.
واتخذ جاوك قراره رغم أن حزبا الاتحاد المسيحي وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر أيدوا لفترة رئاسية ثانية، كما أيدت ميركل إعادة انتخابه رئيسا. ومؤخرا في أحد استطلاعات الرأي قال 70 في المائة من المواطنين الألمان إنهم يؤيدون بقاء غاوك في منصبه لولاية ثانية.
وسينتخب خليفة جاوك في شهر 12 من شهر فبراير المقبل من قبل البرلمان الألماني حيث يتوفر الائتلاف المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي على أغلبية مريحة، ومن تم فمن شبه المؤكد أن يتم انتخاب مرشح الائتلاف الحاكم وهو وزير الخارجية الحالي فرانك ت فالتر شتاينماير رئيسا جديدا لألمانيا.
-
تقدم شكوى للشرطة لعدم حصولها على مخدرات طلبتها عبر "فيس بوك"
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن سيدة تقدمت بشكوى لدى الشرطة، عقب عدم حصولها على مخدرات كانت قد طلبتها على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي. وأفاد موقع ستاف ...Wed, 18 Jan 2017 08:25:08 GMT
-
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" الأب للمستشفى
نقلت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة “سي.بي.إس” في هيوستون عن كبير موظفي مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب اليوم الأربعاء إنه نُقل إلى المستشفى في هيوستون. وقال ...Wed, 18 Jan 2017 08:11:24 GMT
-
استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر برصاص شرطة الاحتلال في النقب
استشهد فلسطيني واصيب آخرون ، فجر اليوم الأربعاء ، إثر مواجهات مع قوات الشرطة الاسرائيلية في بلدة أم الحيران في النقب (جنوب إسرائيل) التي اقتحمت القرية بغرض هدم ...Wed, 18 Jan 2017 07:40:56 GMT
-
إسرائيل: تعلية «السور اﻹلكتروني» على الحدود المصرية
أعلنت إسرائيل، إنجاز أعمال زيادة ارتفاع سورها الإلكتروني على الحدود مع مصر، على الجزء الذي يستخدمه العديد من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين والمهربين. والسور ...Wed, 18 Jan 2017 06:23:33 GMT
-
علامة "كيا" على علم تونس تثير ضجة.. والشركة تعتذر!
أثارت بعض الصور التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي للعلم التونسي وقد طبعت عليه علامة شركة “كيا” للسيارات، موجة غضب كبيرة، الأمر الذي استدعى الشركة للتوضيح. ...Wed, 18 Jan 2017 07:54:53 GMT
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
ترامب في موقف محرج مع ابنته عن طريق الخطأ
وقع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في موقف محرج مع ابنته إيفانكا التي لعبت دورا كبيرا في حملته الانتخابية ومن المتوقع أن تلعب ذات الدور في إدارة الرئيس ...Wed, 18 Jan 2017 05:53:29 GMT
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
عرض منزل "طفولة" ترامب للبيع بأحد المزادات
يعرض مستثمر عقاري منزلا في شارع تحيط به الأشجار بمدينة نيويورك قضى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سنوات طفولته الأولى للبيع في مزاد بعد أن اشتراه الشهر ...Wed, 18 Jan 2017 06:54:14 GMT