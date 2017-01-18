"قادمون يا نينوى" العراقية: الجيش يتقدم لاستكمال ما تبقى من أحياء الساحل الأيسر بالموصلالأربعاء، 18 يناير 2017 02:57 م
قال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق عبد الأمير يارالله ، إن قوات الجيش في المحور الشمالي تتقدم لتحرير ما تبقى من أحياء بالساحل الأيسر واستكمال تحرير شرقي الموصل، مؤكدا أن قوات “مكافحة الإرهاب” استكملت مهامها بتحرير المحور الشرقي للعمليات اليومالأربعاء.
وأشار يار الله ، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن قوات مكافحة الأرهاب انجزت واجبها ضمن المحور الشرقي للساحل الأيسر بمدينة الموصل .
وحررت المنطقة الأثريه وتل نركال في الاتجاه الشمالي ورفعت علم العراق فوقهما بعد تكبيد داعش خسائر كبيره بالأرواح والمعدات.
وأضاف أن قوات المحور الشمالي المتمثلة باللواء 71 الفرقة 15 بالجيش حررت حي “القاضية2 ” وتماست قواتها مع الحي العربي وتواصل التقدم لانجاو مهامها.
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