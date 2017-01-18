يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق بلدية الإسماعيلية غدا على ملعب التتش بالجزيرة في أولى مبارياته الودية؛ استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير بالإمارات على كأس السوبر.

ويدرس الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري خوض ودية أخرى نهاية الشهر الجاري قبل السفر إلى الإمارات؛ لإقامة معسكر هناك، يتخلله مباراة ودية، وينتهي بمواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي.

من جانب آخر، يخوض باسم علي ظهير أيمن الفريق حاليا الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي اليوم الأربعاء، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى التدريبات الجماعية في الأسبوع المقبل بعد تعافيه تماما من الإصابة بجزع في مفصل الركبة.

وأجرى الدكتور خالد محمود طبيب الفريق اتصالا بطبيب المنتخب العسكري للتعرف على حجم إصابة اللاعب محمد نجيب مدافع الأهلي.

وأوضح محمود أن طبيب المنتخب طمأنه على حالة اللاعب والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له خلال فترة تواجده في سلطنة عمان؛ بسبب مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم العسكرية.

بينما يخضع عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق لفحص طبي على قدمه، وذلك بعدما أجرى أشعة اليوم الأربعاء، ويعاني السولية من إجهاد في العضلة الخلفية، والذي حرمه من استكمال مران الفريق الجماعي أمس الثلاثاء.

وسيتحدد على ضوء الأشعة والفحص الطبي فترة غياب اللاعب عمرو السولية عن التدريبات، والبرنامج التأهيلي الذي سيقوم بتنفيذه.