بحث الدكتور جلال سعيد وزير النقل اليوم /الأربعاء/ مع بريمجت سداسيفان سفير سنغافورة بالقاهرة التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ولاسيما مجال النقل البحري.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سنغافورة في شهر أغسطس 2015 وزيارة رئيس سنغافورة إلى مصر في شهر أكتوبر الماضي.

وقال وزير النقل - في تصريحات اليوم - إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها التعاون في مجال التدريب الفني للكوادر المصرية العاملة في الموانئ المصرية والنقل البحري بحيث يتم دعمة وتمويله من حكومة سنغافورة وكذلك الاستفادة من خبرات سنغافورة في مجال تطوير وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية وذلك لعمل دراسة مخطط استراتيجي (Master Plan) للموانئ المصرية على أساس التكامل بينهما وبين خطط التطوير بمنطقة محور قناة السويس وتقديرات حركة التجارة العالمية ومتطلبات السوق المصري والدور المحوري للموانيئ المصرية في البحرين الابيض المتوسط والأحمر.

وأكد الوزير أن هناك ضرورة لهذه الدراسة نظرا لأن وزارة النقل لديها عدد من العروض الخاصة بإنشاء موانئ جديدة ومحطات لتداول الحاويات في الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن تلك الدراسة ستسهم في تحديد أولويات التطوير بالموانئ طبقا للاحتياجات المستقبلية حتي يمكن اتخاذ قرارات التوسع بالموانئ الحالية أو إنشاء موانئ جديدة واختيار الموقع الأنسب.

ومن جانبه، أكد سفير سنغافورة أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرا إلى أن التعاون في مجال عمل دراسة المخطط الاستراتيجي يمكن تنفيذه من خلال التعاون بين وزارتي النقل المصرية والسنغافورية ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث ذلك خلال وزير النقل لسنغافورة مع فريق متخصص للتعرف على الاتجاهات الحديثة للنقل واللوجيستيات المطبقة في سنغافورة وتحديد رؤية وزارة النقل وأولوياتها بناء على ذلك.

وأشار السفير إلى أنه سيتم بحث سبل تمويل البرامج التدريبية والإجراءات اللازمة ثم تكليف شركة PSA#بتنفيذ هذا التدريب المتخصص بناء على خبراتها الفنية في مجال تشغيل وإدارة الموانئ البحرية.