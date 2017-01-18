يقدم مستشفى “هيوا” في إقليم كردستان العراق جلسات رياضية للمريضات اللاتي يعانين من تداعيات الإصابة بمرض السرطان.

وتمارس المريضات تمرينات “إيروبيك” الرياضية ثلاث مرات أسبوعيا في مركز رياضي ملحق بالمستشفى الواقع بمدينة السليمانية، وفق ما أوردت “رويترز” الأربعاء.

وتسعى المريضات إلى التقليل من الآثار السلبية للعلاج الإشعاعي والكيماوي، والحد من الشعور بالتعب المرتبط بالإصابة بمرض السرطان.

وتعد التمرينات جزءأ من برنامج لإعادة تأهيل مريضات السرطان في مستشفى الوحيد المتخصص في علاج السرطان في الإقليم.

وشاركت في التدريب حوالي 120 امرأة منذ بدء جلسات التمرين في المركز قبل نحو 4 سنوات.