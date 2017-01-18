واصلت محافظة المنيا فعاليات حملة “معا ضد العنف والإرهاب” اليوم الأربعاء بمدينة سمالوط؛ وذلك لتوعية الشباب بخطر الإرهاب من أجل حماية الوطن وضمان استقراره وأمنه، وفضح مخططاتهم التي تهدف إلى استقطاب الشباب المصري الذين هم عماد الأمة، وطرح حلول لمكافحته وتجفيف منابعه وإبعاد الشباب عن فكرهم المغلوط.

وأوضح مدير عام مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بالمحافظة الدكتور رضا فاروق أن فعاليات الحملة بمركز سمالوط كانت بحضور عدد كبير من المواطنين سلطت الضوء على التعريف بالآثار السلبية للإرهاب على أمن وأمان الدولة، وعلى اقتصادها، ونمط التربية التي تفرز هذه الشخصية.

وأشار فاروق إلى أن الحملة تناولت أيضا تأثير ودور الأسرة، ووسائل الإعلام كأهم المصادر التي تشكل نمط شخصية الطفل والشاب مستقبلا، وأهمية احترام الأفكار والمعتقدات وقبول الآخر ، بالإضافة إلى سبل العلاج ودور الأسرة والتعليم ودور العبادة.

جدير بالذكر أن مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بمحافظة المنيا أعلن في الـ 29 من الشهر المنصرم بدء فعاليات حملة (معا ضد العنف والإرهاب).